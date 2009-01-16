Черновецький подарує синові футбольний клуб за одну гривню

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ веде переговори про придбання ста відсотків акцій ФК «Арсенал» для себе. Причому йдеться про придбання клубу за одну гривню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив особисто мер Києва.

Відповідаючи на питання, для чого два роки тому клуб було продано і чому зараз його купує мер, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що тоді місто вимушене було продати «Арсенал», тому що «там відмивалися брудні гроші».

За словами мера, клуб купував дорогих гравців, які одержували насправді копійки, а всі бюджетні гроші залишалися в кишенях тих, «хто відпускав бюджетні гроші».

«Тепер я хочу купити його за одну гривню, але не на бюджет», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Швидше за все, за словами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, очолить ФК «Арсенал» його син. «Заразом я запропоную: ми зберемо хлопчаків з вулиці, і вони безкоштовно стануть новими Пеле і створюватимуть новий імідж України», - поділився планами Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, він припускає, що в клубі тренуватимуться і діти багатих людей, але вони платитимуть за це.

На питання журналістів, чи згоден президент ФК “Арсенал” Вадим РАБИНОВИЧ продати клуб за одну гривню, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ відповів: «Він дуже порядний єврей».

Мер столиці також розповів, що зараз у переговорах бере участь ще один інвестор, який претендує на 50% акцій клубу. Називати прізвище цього інвестора мер не захотів, але сказав, що це відома, багата людина. Разом з цим Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зазначив, що хоче купити всі 100% акцій клубу сам.

Відносно того, чи буде нарешті у клубу свій стадіон, міський голова сказав, що в Києві багато землі, і знайдеться ділянка під стадіон для «Арсеналу». Земля, за його словами, отримуватиметься Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ на загальних підставах, тобто на аукціоні.

«Стадіон ми купимо на загальних правах. Ірена Реанольдівна (КІЛЬЧИЦЬКА – УНІАН), яка займається аукціонами, не дозволить мені купити цю землю дешевше, ніж вона на ринку», - наголосив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.