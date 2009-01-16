Медведчук захищатиме свою честь даними про майно Бойка та Льовочкіна?

Голова ради Центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК направив народним депутатам України від Партії регіонів Юрію БОЙКУ і Сергію ЛЬОВОЧКІНУ вимогу вибачитися перед ним за наклеп.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».

Зокрема, в повідомленні сказано, що В.МЕДВЕДЧУК направив Ю.БОЙКУ і С.ЛЬОВОЧКІНУ «офіційну вимогу про спростування наклепницької інформації», що «стосується нібито його причетності до лобіювання інтересів якихось посередників у газових відносинах між Україною і Росією».

При цьому зазначається, що інформація, яка була поширена даними народними депутатами в ЗМІ 14 і 15 січня, «жодним чином не відповідає дійсності».

«У вимозі, направленій адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА, пропонується Ю.БОЙКУ і С.ЛЬОВОЧКІНУ в триденний термін спростувати всю наклепницьку і недостовірну інформацію про В.МЕДВЕДЧУКА таким самим публічним чином, яким ця інформація розповсюджувалась, а також особисто перед ним вибачитися », - йдеться в повідомленні.

Крім того, прес-служба повідомляє, що адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА були направлені запити в Державний комітет фінансового моніторингу, Державну податкову адміністрацію, Державний комітет земельних ресурсів, Київське бюро технічної інвентаризації і Держдепартамент автоінспекції з проханням надати перелік українських і офшорних активів Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА, а також перелік земельних володінь, нерухомого майна і транспортних засобів у рамках забезпечення позову про захист честі, гідності, ділової репутації й відшкодування морального збитку цими особами.