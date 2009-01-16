Медведчук захищатиме свою честь даними про майно Бойка та Льовочкіна?
Три дні політик чекає вибачень
Голова ради Центру «Правова держава» Віктор МЕДВЕДЧУК направив народним депутатам України від Партії регіонів Юрію БОЙКУ і Сергію ЛЬОВОЧКІНУ вимогу вибачитися перед ним за наклеп.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Незалежного українського центру правових ініціатив і експертиз «Правова держава».
Зокрема, в повідомленні сказано, що В.МЕДВЕДЧУК направив Ю.БОЙКУ і С.ЛЬОВОЧКІНУ «офіційну вимогу про спростування наклепницької інформації», що «стосується нібито його причетності до лобіювання інтересів якихось посередників у газових відносинах між Україною і Росією».
При цьому зазначається, що інформація, яка була поширена даними народними депутатами в ЗМІ 14 і 15 січня, «жодним чином не відповідає дійсності».
«У вимозі, направленій адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА, пропонується Ю.БОЙКУ і С.ЛЬОВОЧКІНУ в триденний термін спростувати всю наклепницьку і недостовірну інформацію про В.МЕДВЕДЧУКА таким самим публічним чином, яким ця інформація розповсюджувалась, а також особисто перед ним вибачитися », - йдеться в повідомленні.
Крім того, прес-служба повідомляє, що адвокатами В.МЕДВЕДЧУКА були направлені запити в Державний комітет фінансового моніторингу, Державну податкову адміністрацію, Державний комітет земельних ресурсів, Київське бюро технічної інвентаризації і Держдепартамент автоінспекції з проханням надати перелік українських і офшорних активів Ю.БОЙКА і С.ЛЬОВОЧКІНА, а також перелік земельних володінь, нерухомого майна і транспортних засобів у рамках забезпечення позову про захист честі, гідності, ділової репутації й відшкодування морального збитку цими особами.