Почали зверху: у НАЗК анонсували завершення перевірок е-декларацій

У НАЗК заявили про завершення перевірки е-декларацій чиновників через два місяці. Про це заявив член НАЗК Руслан Рябошапка, пише «112 Україна».

Він наголосив, що проводяться перевірки декларацій посадовців Адміністрації президента та Кабінету міністрів.

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"Ми прийняли рішення і почали перевірки зверху, це рівень президента, прем’єр-міністра і членів Кабінету міністрів. Також зараз, можливо, буде ще декілька тих людей, щодо яких є звернення або викривачів, або ЗМІ, найбільш серйозні випадки. Наступна черга буде йти теж свого роду зверху до низу. Від найбільш високого рівня чиновників до більш низького", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку е-декларацій за 2015 рік президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і членів Кабміну.

Початком здійснення повної перевірки декларацій є день, наступний за днем прийняття рішення НАЗК і триває 60 календарних днів.