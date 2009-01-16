Литвин збирає листи нардепів, де написано, який він видатний?

Сьогодні у сесійній залі ВР під час засідання виникла тривала суперечка між депутатами та спікером, під час якої Володимир Литвин проговорився, що зберігає у себе листи нардепів, де написано, який він “видатний”.

Причиною суперечки стали порушення вимог регламенту головою ВР. Зокрема нашоукраїнець Юрій Кармазин закинув Литвину, що законопроект 0924 „Про систему збору та обліку єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” був зроблений «так би мовити, контрабандно, без висновку Головного юридичного управління апарату Верховної Ради України”. Кармазин вважає це “брутальним порушенням регламенту”, через яке “існує небезпека того, що вже на лютий люди можуть не отримати пенсії”.

Литвин порушення регламенту визнав та запропонував залу разом відступити від регламенту, ухваливши рішення про розгляд за скороченою процедурою іншого законопроекту - 3556 про внесення змін до законів про пенсійне забезпечення. Ця ідея викликала черговий сплеск обурення у залі та звинувачень проти Литвина. У відповідь на це спікер відрізав: “Я хочу сказати вам, шановний колего, я дома підніму архів і покажу вам, коли ви писали мені листи, який я видатний. І не звинувачуйте мене в тому, чого немає”. А на додаток порадив нардепам теж почитати регламент, заявивши, що “це буде корисно - згадати букви”.

За стенограмою засідання Верховної Ради