У Ющенка вважають, що РосУкрЕнерго не має жодного стосунку до газової війни

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ переконаний, що не варто пов’язувати компанію “РосУкрЕнерго” та проблему з постачанням газу до Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи заяви, в яких “РосУкрЕнерго” звинувачувалось у причетності до припинення поставок газу до країн Європи.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив переконання, що «ці дві теми є розділеними, і з 1 січня 2009 року вони не перетинаються і їх не можна розглядати в одній площині». Він підкреслив, що сьогодні не йдеться про компанію “РосУкрЕнерго”, а йдеться про непостачання газу на кордон України з Росією для подальшого його транспортування до Європи.

«От проблема є. Ця проблема занадто політизована, і я би в жодному разі її не спрощував до, відверто скажемо, якихось технічних речей», - сказав він.