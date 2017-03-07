Клімкін розпочав візит до Вашингтона з покладання квітів до пам'ятника Шевченку

Як повідомляється на сайті зовнішньополітичного відомства України, Клімкін вшанував пам’ять Великого Кобзаря напередодні 203-ї річниці від дня його народження.

У МЗС поінформували, що 6 березня міністр провів ряд зустрічей з керівництвом та експертами провідних аналітичних центрів Вашингтона. "Ці зустрічі передують офіційним переговорам в Держдепартаменті США та Білому домі, запланованим на 7 березня", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що сьогодні, 7 березня, Клімкін також виступить під час слухань у Комітеті з питань асигнувань Сенату США на тему "Російська політика і наміри щодо окремих європейських країн: приклад України".

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Як повідомляв УНІАН, Клімкін 6-7 березня перебуватиме у Вашингтоні з робочим візитом, в рамках якого заплановані зустрічі з державним секретарем США Рексом Тіллерсоном, представниками адміністрації та Конгресу США.

Метою візиту Клімкіна є надання додаткового імпульсу інтенсивному політичному діалогу між Україною і США в рамках обговорення широкого кола практичних питань порядку денного українсько-американського стратегічного партнерства як у контексті відновлення територіальної цілісності та суверенітету України, так і підтримки Вашингтоном поступального просування внутрішніх реформ в Україні.