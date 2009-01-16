Посольство України в Москві непокоять не хулігани під огорожею...

Посольство України в Москві закликає Росію припинити інформаційну війну проти України.

Про це УНІАН заявив прес-секретар посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН, коментуючи сьогоднішній мітинг активістів Ліберально-демократичної партії Росії (ЛДПР) і руху «Наші» під стінами української дипломатичної місії.

«Посольство вважає, що минулі під стінами дипмісії мітинги ЛДПР і рухи "Наші" з радикальними антиукраїнськими гаслами не сприяють поліпшенню атмосфери і без того непростого діалогу між Києвом і Москвою про співпрацю в газовій сфері», - сказав О.ВОЛОШИН.

При цьому він наголосив, що посольство занепокоєне навіть не стільки самими образливими випадами мітингуючих на адресу Української держави і її керівництва, скільки тим, що в останні тижні войовнича, недружня риторика відносно нашої країни почала масово звучати як у матеріалах російських ЗМІ, так і в публічних заявах посадовців РФ.

«Вважаємо, що така практика створює довгострокові проблеми для розвитку українсько-російських відносин, оскільки негативне враження від риторики російської сторони у громадян України залишиться і після вирішення "газової суперечки". Вважаємо, що було б правильним для майбутнього українсько-російського діалогу якомога швидше згорнути інформаційну війну, що провокує напругу у суспільствах наших країн і жодним чином не сприяє власне усуненню проблем в енергетичній сфері», - наголосив О.ВОЛОШИН.

Довідка. Сьогодні до 20 активістів московського відділення ЛДПР на чолі з лідером партії, віце-спікером Держдуми РФ Володимиром ЖИРИНОВСЬКИМ організували пікетування українського посольства в Москві.

Акція пройшла під гаслами "Своруешь газ – получишь в глаз", "Воровать грех – "Газпром" накажет", "Подарочки закончились – пора платить по счетам!" і "Ющенко заморозил отношения – не морозь Европу!".