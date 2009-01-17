Тимошенко відбула до Москви на газові переговори

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з одноденним робочим візитом до Москви для проведення переговорів з газового питання.

Як передає кореспондент УНІАН, під час візиту Ю.ТИМОШЕНКО проведе переговори з прем`єр-міністром Росії Володимиром ПУТІНИМ. З російського боку в них візьмуть участь, зокрема, голова правління ВАТ «Газпром» Олексій МІЛЛЕР, віце-прем`єр Росії Ігор СЕЧИН, міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО.

Також під час візиту запланована участь Ю.ТИМОШЕНКО в Московській міжнародній конференції глав держав і урядів з питання постачання російського газу європейським споживачам, яку в Кремлі проведе Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

Крім того, запланована зустріч прем`єр-міністра України з міністром фінансів Російської Федерації Олексієм КУДРІНИМ.

Під час візиту прем`єр-міністра супроводжують міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН, заступники міністра фінансів і закордонних справ Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ і Костянтин ЄЛІСЄЄВ, а також голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег ДУБИНА і його перший заступник Ігор ДІДЕНКО.