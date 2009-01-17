Путін прикинув, що Україна зможе запиратися не більше 1,5-2 місяців

Україна зможе обходитися без російського газу ще півтора-два місяці, вважає прем`єр-міністра РФ Володимир ПУТІН.

"Україні потрібен російський газ. Без нього вона через півтора-два місяці не зможе обійтися", - заявив В.ПУТІН в ніч на 17 січня на зустрічі з головними редакторами провідних німецьких ЗМІ, передає РІА «Новости».

Іншим таким чинником він назвав необхідність розвивати транспортні можливості і диверсифікацію шляхів постачання палива з Росії до Європи.

"Треба позбавити її (транзитну країну) монопольного становища", - сказав В.ПУТІН.

При цьому він зазначив, що "нові транзитні можливості ні у кого нічого не віднімають".

Прем`єр також сказав, що Росія не збирається припиняти відношення зі своїми транзитними партнерами, проте зазначив, що "домовлятися з ними буде легше".

При цьому В.ПУТІН не погодився з формулюванням одного з представників німецьких ЗМІ, який запитав, "як довго Росія морозитиме Європу". "Я проти такого формулювання. Чому ви не запитаєте про це Україну?" - сказав прем`єр.

"Поки в Європі стверджують, що Росія винувата, Україна не змінить свою позицію. Що ж ми так і житимемо в умовах криміналу і шантажу?" - додав В.ПУТІН.