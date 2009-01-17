Газпром навмисно обирає технічно неможливі схеми транзиту газу?

Головний інженер компанії «Укртрансгаз» Богдан БАБІЙ написав «Газпрому» відкритий лист зі звинуваченням в умисному виборі технічно неможливих схем транспортування газу європейським споживачам.

Текст листа опублікувало видання «Дзеркало тижня» .

«Це було до тонкощів продумане підступно-ієзуїтське рішення. «Газпромом» односторонньо було запропоновано компанії «Укртрансгаз» прийняти через ГВС «Суджа» 100 млн. кубометрів на добу газу і більше 60% з них подати в балканському напрямі через ГВС «Орловка». Фахівці відразу зрозуміли, що завдання технологічно нездійсненне», - заявив він, коментуючи заявки «Газпрому» на відновлення транзиту газу.

На думку головного інженера «Укртрансгазу», дочірньої компанії НАК «Нафтогаз України», подача нездійсненної заявки послужила сигналом для старту кампанії з дискредитації української газотранспротної системи.

«На сайтах «Газпрому» і в телекартинках російського телебачення з`явилася масована інформація про недієздатність української газотранспортної системи», - нагадав фахівець.

За його твердженням, українська сторона пропонувала різні альтернативні варіанти транспортування газу, але «Газпром» їх відкинув. «Численні звернення диспетчерського управління «Укртрансгазу» до своїх колег в центральне диспетчерське управління «Газпрому» з вказівкою прийнятних варіантів напрацьованих роками звичних напрямів подачі газу залишалися без відповіді», - повідомив він. На думку Б.БАБІЯ, запропонована Україні схема була розроблена досвідченими фахівцями з транспортування газу з російського «Газпрому».

Тим часом офіційний сайт "Газпрому" повідомляє сьогодні, 17 січня, що Україна в суботу знову відмовила забезпечити транзит російського газу до Європи.

При цьому "Газпром" направив в Об`єднане диспетчерське управління НАК "Нафтогаз України" чергову заявку на транзит 99,2 мільйона кубометрів газу на добу з 10.00 через ГВС "Суджа". З них 13,9 мільйона кубометрів призначені споживачам Молдови, 63,1 мільйона кубометрів через ГВС "Орловка" в балканському напрямі і 22,2 мільйона кубометрів через ГВС "Ужгород" споживачам Словаччини. Як зазначають в «Газпромі», це вже п`ята відмова "Нафтогазу" в заявці "Газпрому" на транзит газу до країн Європи.