Європейські дипломати обіцяли Києву не ставати інструментом Москви

Росії не вдасться перетворити Європейський Союз на інструмент політичного тиску на Україну.

Про це сказали представники ЄС учора в Києві в ході консультацій Україна-Трійка ЄС на рівні політичних директорів МЗС, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ.

Делегація ЄС висловилася за якомога скоріше розв’язання ситуації з постачанням російського газу до споживачів в Європі. Представник Чеського головування висловив задоволення досягненням домовленості про проведення зустрічі прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови Уряду Росії Володимира ПУТІНА 17 січня та зазначив, що європейці очікують врегулювання спірних моментів та відновлення постачання газу.

Європейські дипломати привітали ініціативу української сторони щодо якнайшвидшого укладення тимчасової технічної угоди з Росією про транзит російського газу європейським споживачам і висловили готовність сприяти цьому процесу. Сторони наголосили, що настав час припинити інформаційні кампанії звинувачень і спільно шукати компроміс для виходу з енергетичного форс-мажору.

У ході консультацій було також обговорено широке коло питань співробітництва України та ЄС у політичному та безпековому вимірах, у тому числі питання безпеки в Європі, еволюції Європейської стратегії безпеки, врегулювання регіональних конфліктів, перспектив взаємодії у рамках майбутньої політики ЄС „Східне партнерство”.

Українську делегацію на консультаціях очолював заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.