Україна може отримати бойові кораблі НАТО (відео)

ВМС України можуть значно розширити свій військовий потенціал, заявив перший заступник командувача військово-морських сил України Андрій Тарасов в ефірі одного одеського 7 каналу.

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Наразі тривають переговори щодо передачі Україні кораблів та суден зі складу військово-морських сил країн НАТО. У суден, які можуть передати Україні, за словами Тарасова, термін використання завершився або їм на зміну прийшли інші кораблі із ширшими можливостями. Проте ці кораблі цілком боєздатні.

"Щоб вірно розуміли люди, це не секонд-хенд. Корабель, який отримується від країни НАТО, він утримувався в такому стані, що його бойові властивості залишаються без змін фактично. Наприклад, для корабля класу ракетний катер 20 років - цілком нормально, він повністю зберігає всі свої бойові можливості", - заявив Тарасов.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у ВМС сподіваються, що за допомогою позовів у міжнародні суди можна буде добитися від РФ компенсації або повернення захоплених в Криму кораблів.