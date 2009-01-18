Фірташ похвалився, що вже дотував Україну на 5 мільярдів

Співвласник «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ стверджує, що з 2005 року і по сьогоднішній день ця компанія дотувала Україну на 5 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора в ефірі телеканалу «Інтер».

За словами Д.ФІРТАША, «РосУкрЕнерго» працює успішно і абсолютно «нормально» - купує 62 млрд. кубометрів середньоазіатського газу в «Газпрому» і має можливість для резерву купувати 17 млрд. кубометрів російського газу.

Причому, зазначив він, Україні газ продавався з урахуванням зростання ціни на нафту в 2008 році на дуже вигідних умовах, оскільки «РосУкрЕнерго» купував газ у «Газпрому» лише на 1 дол. за 1 тис. кубометрів дорожче, ніж Росія купувала цей газ у Середній Азії.

Д.ФІРТАШ повідомив, що, крім України, «РосУкрЕнерго» продавало газ Румунії, Польщі, Угорщині, Чехії і Словаччині, а Україна для компанії - «це один епізод, і не дуже вдалий».

«Я зумів заробити грошей собі і зміг створити схему, за якою я дотував Україну. За три роки роботи «РосУкрЕнерго» - 2005-2008 рр. – продотувало 5 млрд. дол. Ми з вами, панове одержували задоволення, і за це весілля, за цей стіл, за цю пиятику платила Європа».

Як повідомляв УНІАН, у липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) і Raiffeisen створили «РосУкрЕнерго» з реєстрацією в Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року.

50% акцій цієї компанії належить ВАТ "Газпром", ще 50% акцій - CentraGas Holding AG (Австрія), бенефіціарами якої є українські бізнесмени Д.ФІРТАШ (90% акцій) та Іван ФУРСІН (10% акцій).