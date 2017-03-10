Климпуш-Цинцадзе не вважає необхідним голосування щодо "безвізу" для України раніше запланованої дати

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

Відповідаючи на питання щодо голосування у Європарламенті за надання Україні безвізового режиму, віце-прем’єр нагадала, що вчора Комітет ЄП з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ ухвалив позитивне рішення щодо законодавчого акту про надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.

"Це ще один процедурний крок на шляху до отримання Україною безвізового режиму", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що "ми тепер очікуємо, що 5 квітня, так, як і планується в порядку денному Європейського парламенту, відбудеться вже голосування у пленарній залі".

"І після того перейде це рішення до прийняття в черговий раз на рівень Комітету постійних представників країн Європейського Союзу і Європейської Ради", - зазначила віце-прем’єр і висловила сподівання, що це вже фінішна пряма.

На запитання щодо можливості голосування у Європарламенту за «безвіз» для України раніше, ніж у квітні, Климпуш-Цинцадзе зауважила, що "є ще одна пленарна сесія Європейського парламенту, яка дійсно відбуватиметься в середині березня".

"Там достатньо заповнений порядок денний. Я не бачу необхідності ламати списи для того, щоб безпосередньо на тиждень раніше чи на тиждень пізніше відбулося це голосування. Якщо відбудеться раніше - прекрасно", - сказала вона.

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Як повідомляв УНІАН, 9 березня Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європарламенту підтримав законодавчий акт щодо надання Україні безвізового режиму.

Очікується, що Європарламент голосуватиме за «безвіз» для України 5 квітня.

9 березня перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що Київ працює над пришвидшенням процедури голосування в Європарламенті за законодавчий акт щодо надання Україні безвізового режиму.