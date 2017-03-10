Колега Насірова фігурує у справі про незаконне збагачення (документ)

Колишній керівник внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби Юрій Шеремет фігурує у кримінальному провадженні про незаконне збагачення. Про це пише УП з посиланням на заяву Генпрокуратури у відповідь на запит видання.

Зазначається, що відповідне провадження 1 березня було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Однак, повідомлення про підозру Шеремету ще не вручали.

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Що ж стосується того, чи є підстави для об’єднання справ Насірова і Шеремета у САП відповіли негативно.

"На даний час у матеріалах кримінального провадження відсутні фактичні дані, які б давали підстави для його об'єднання з іншими кримінальними провадженнями, що розслідуються Національним антикорупційним бюро України", - заявили джерела в САП.

При цьому видання повідомляє, що Шеремета було звільнено із ДФС ще 7 березня.

Нагадаємо, 2 березня детективи Національного антикорупційного бюро України вручили Насірову повідомлення про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Слідство вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, дав керівникам регіональних і територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочення податкового боргу ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Протягом зазначеного періоду Насіров самостійно прийняв незаконні рішення про розстрочення грошових зобов'язань зазначених підприємств, які не мали на це законних підстав і не надали належні для цього документи. Такими рішеннями державі завдано збитків на суму майже 2 млрд грн. 7 березня Солом'янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 днів, до 30 квітня з можливістю внесення застави в розмірі 100 млн грн.