У Мін’юсті розповіли про камеру Насірова у Лук’янівському СІЗО

Відсторонений та ув’язнений на 2 місяці голова ДФС Роман Насіров перебуває у Лук’янівському СІЗО у чотиримісній камері. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра юстиції Денис Чернишов.

“Близько 4-ої ранку до Лук'янівського СІЗО був доставлений Роман Михайлович Насіров. Він був оглянутий лікарем. Станом на час прибуття стан його здоров'я був задовільний. Він перебуватиме на загальних умовах в загальній чотиримісній камері... На час, коли він туди прибув, там була ще одна людина, вона йому небезпеку не несе”, - сказав Чернишов.

За його словами, Насіров ніяких заяв на адресу керівництва СІЗО щодо поліпшення умов утримання не передавав. “Якщо буде необхідно, ми подивимось, чи є можливість його перевести в окрему камеру”, - зазначив Чернишов.

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Також він повідомив, що Насіров написав заяву, в якій зазначив, що на найближчим часом він не хоче спілкуватися з представниками ЗМІ.

На питання, чи може бути Насіров перевезений на лікування в клініку “Феофанія”, Чернишов відповів: “У “Феофанію” — ні. У нас є перелік лікарень, з якими ми співпрацюємо. Якщо тільки буде якийсь певний діагноз, який може вилікувати виключно “Феофанія”, то він буде доставлений у “Феофанію”.

Чернишов заявив, що в камері є туалет, однак чи є душ - не впевнений. При цьому він уточнив, що це не те приміщення, де колись перебував екс-міністр внутрішніх справ, а нині генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаємо, сьогодні вночі суд вирішив залишити відстороненого керівника фіскальної служби під вартою із можливістю вийти під заставу.

Захисники Насірова також сподіваються перевести клієнта з СІЗО до Феофанії. Вони мотивують це тим, що з лікарні його досі не виписали, і Насіров є пацієнтом стаціонару.