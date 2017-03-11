Сьогодні стартує виборчий процес у територіальних громадах 19 областей

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожПерші місцеві вибори в об'єднаних тергромадах: ОПОРА повідомила про явку станом на 16:00

«Сьогодні стартує виборчий процес у 47 ОТГ із 19 областей. Вибори відбудуться 30 квітня. Впевнений, громади оберуть справжніх лідерів. Які, маючи довіру людей, відкриють своїм громадам друге дихання», - написав Зубко.

Віце-прем’єр переконує, що децентралізація створює громадам нові можливості, їхнім жителям - нову якість життя. «Це можливості для ініціативних і небайдужих управлінських команд на місцях. М'яч - на полі громад. І тому ці чергові 47 громад мають усі підстави стати успішними», - зазначив Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня минулого року перші вибори пройшли у 41 об'єднаній територіальній громаді. Також 18 грудня відбулося голосування на перших місцевих виборах у 144 об'єднаних територіальних громадах.