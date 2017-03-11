Аброськіна призначено заступником глави Нацполіції

Відповідний наказ за поданням глави Національної поліції України Сергія Князєва підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, 10 березня, Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В'ячеслава Аброськіна на посаду заступника Голови - начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області. Читайте такожВідрадний приз: Кабмін призначив Трояна заступником Авакова Згідно з повідомленням, відповідне подання про призначення вніс голова Нацполіції Князєв.

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