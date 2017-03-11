Аброськіна призначено заступником глави Нацполіції
15:31, 11 березня 2017Політика
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Відповідний наказ за поданням глави Національної поліції України Сергія Князєва підписав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
В'ячеслав Аброськін став заступником глави Нацполіції / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
Як повідомляє департамент комунікації Національної поліції України, 10 березня, Аваков підписав наказ про призначення генерала поліції третього рангу В'ячеслава Аброськіна на посаду заступника Голови - начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області.
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Згідно з повідомленням, відповідне подання про призначення вніс голова Нацполіції Князєв.
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