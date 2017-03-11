Справа про розкрадання держкоштів екс-генконсулом Грузії: суд переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу

Печерський районний суд Києва переніс на 11:00 понеділка, 13 березня, засідання з обрання запобіжного заходу для екс-генерального консула Грузії в Одесі Теймураза Нішніанідзе, передає «112 Україна».

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«Нішніанідзе заявив про те, що не розуміє у повній мірі української мови і через це потребує перекладача. На 15:30 на судове слухання прокурори мали представити сертифікованого знавця мови, однак, за словами прокурора, цього зробити не вдалося. Перекладач відмовився йти на засідання, мотивуючи це тим, що він є родичем когось із оточення підсудного і боїться у подальшому тиску» - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура України повідомила колишньому генконсулу Грузії про підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах та в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням установлено, що Нішніанідзе, діючи за попередньою змовою з іншими працівниками консульства, у період з червня 2012 по листопад 2013 років надав до податкового органу України документи на відшкодування понад 17 млн грн податку на додану вартість (ПДВ) за нібито придбаний товар у фірмових брендових магазинах, які розташовані на території Києва та Одеси, що відповідно дає підставу повернення їм, як іноземцям, податку на додану вартість.

За даними ГПУ, сумарна ціна «придбаних» працівниками консульства брендового одягу та інших товарів за власні кошти мала б складати понад 100 млн грн або понад 12 млн дол. за відповідним курсом на той час. Безпосередньо собі Нішніанідзе заявив та отримав до відшкодування ПДВ у розмірі понад 4 млн грн. Указані кошти відшкодовувалися на його особистий рахунок та в подальшому зняті ним готівкою в банківських терміналах м. Одеси та м. Києва на власні цілі. При цьому частина ПДВ у розмірі майже 1 млн грн Нішніанідзе Т.Т. відшкодовано за здійснення покупок у періоди, в які той не перебував на території України та фізично придбавати жодних товарів не міг.

***Нішніанідзе був генеральним консулом Грузії в Одесі у 2011-2013 роках.