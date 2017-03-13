Парубій: ВР може розглянути законопроект про відкликання з посад чиновників із подвійним громадянством

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Під час свого виступу лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко зауважив, що “минулого тижня кілька народних депутатів України оголосили про те, що в них є кілька паспортів, крім українського громадянства”.

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Він закликав спікера завтра поставити на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності народних депутатів України та державних службовців за набуття громадянства інших держав (реєстраційний номер 6131), яким пропонується “позбавляти депутатського мандату тих осіб, які мають громадянство, крім українського”.

У свою чергу Парубій зауважив, що поділяє цю позицію. “Якщо в людини є два громадянства, вона не може займати найвищі посади в Українській державі, і відповідно, має бути механізм для відкликання такої людини”, - сказав він.

Спікер додав, що, за його даними, робоча група вже напрацювала законопроект, у якому були би прописані відповідні механізми, щоб “ми юридично не потрапили в даному випадку у ситуацію, коли ухвалимо закон, а юридично він буде не до кінця досконало виписаний”.

“Я сподіваюся, що цього тижня, я переконаний, цього тижня ми зможемо його винести (на розгляд сесійної зали - УНІАН), і навіть висока ймовірність є, що президент його визначить як невідкладний, і розглянемо на сесії Верховної Ради України”, - запевнив голова ВР.