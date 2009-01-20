Турчинов: ми не знаємо тепер, що це за компанія РосУкрЕнерго

Перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ заявляє, що після підписання двосторонніх контрактів між «Нафтогазом» та “Газпромом” компанію “РосУкрЕнерго” повністю усунуто з українського газового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам у Чернігові.

«Ми не знаємо тепер, що це за компанія “РосУкрЕнерго”. Її в розрахунках між Україною та Росією щодо газу більше не існує», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, зауваживши, що це одна з серйозних перемог в ході українсько-російських газових переговорів.

О.ТУРЧИНОВ відзначив, що більш детально про підсумки переговорів поінформує прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО. В тому числі і про те, “як вдалося розрубати Гордіїв вузол, який було штучно створено багатьма зацікавленими особами».

При цьому О.ТУРЧИНОВ пообіцяв, що незабаром прем’єр повідомить дуже цікаві деталі домовленостей.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Довідка УНІАН. У липні 2004 року дочірні компанії «Газпромбанк» (Росія) та Raiffeisen створили «РосУкрЕнерго» з реєстрацією у Швейцарії для постачання туркменського газу в Україну до 2028 року