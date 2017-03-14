У Києві офіс Ахметова закидали камінням та петардами

Ативісти кидають у вікна офісу каміння, а за спини правоохоронців – піротехнічні засоби, в тому числі петарди, передає кореспондент УНІАН.

Активістам не вдалося відтіснити правоохоронців, і вони вирішили повернути назад в сторону Майдану.

Вікна офісу металопластикові, тому розбити їх активістам не вдалося.

Також правоохоронці оточили підходи до будівлі, у якій розміщується Міністерство закордонних справ.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на Майдані Незалежності пройшло віче на підтримку блокади торгівлі з окупованими територіями Донецької та Луганської області. В заході брали участь близько 150 людей.

Лідер Добровольчого руху ОУН Микола Коханівський запропонував учасникам піти до Адміністрації президента, а також до офісу бізнесмена Ріната Ахметова. Коханівський заявив, що треба нагадати Ахметову, що «йому не місце в Україні». Після цього частина активістів пішли в напрямку одного з офісів Ахметова.

Також Коханівський закликав українців підпалювати магазини «Рошен».