БЮТ: саме "РосУкрЕнерго" винен у зриві газових угод у грудні

Блок Юлії Тимошенко покладає провину за зрив газових переговорів з Росією наприкінці минулого року на «РосУкрЕнерго» та «прибічників” цієї структури у Секретаріаті Президента та Партії регіонів.

Про це йдеться в заяві прес-службі БЮТ, текст якої переданий УНІАН.

“Внаслідок газових домовленостей прем’єр-міністрів Юлії ТИМОШЕНКО і Володимира ПУТІНА повного фіаско зазнала так звана група БОЙКА-ЛЬОВОЧКІНА, яка всередині Партії регіонів неприховано лобіює інтереси власника тіньової структури «РосУкрЕнерго» Дмитра ФІРТАША, і яка, за свідченнями народного депутата від ПР Тараса ЧОРНОВОЛА, здійснює вирішальний вплив на лідера партії Віктора ЯНУКОВИЧА”, - підкреслюється в заяві.

На думку членів БЮТ, всі звинувачення в провалі на адресу уряду з боку Партії регіонів викликані саме “провалом персонально ЯНУКОВИЧА та групи осіб, заради яких вони готові жертвувати і власною партією, і Україною”.

В БЮТ стверджують, що “група ФІРТАША-БОЙКА заради збереження своєї присутності на газовому ринку наприкінці 2008 року без кінця телеграфували в „Газпром” про свою готовність купувати газ для України дорожче, ніж домовилися «Нафтогаз» і «Газпром». Саме цим, вважають в блоці, і було зірвано підписання газових угод у грудні 2008 року.

“Проте досягнути кінцевої мети «РосУкрЕнерго» так і не вдалося: будь-яких посередників зі схеми торгівлі газом між двома країнами усунуто. Cаме цим спричинені і негативні оцінки газових угод з боку Секретаріату Президента”, - наголошується в заяві.