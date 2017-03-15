Регламентний комітет просить апарат Ради пояснити появу "зелених чоловічків" у сесійній залі

Парламентський комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради вирішив звернутися до голови ВР Андрія Парубія, віце-спікера Оксани Сироїд та Апарату Верховної Ради щодо сьогоднішніх подій у парламенті. Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні комітету його член Михайло Папієв порушив питання щодо сьогоднішніх подій.

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Депутат зазначив, що у нього виникають сумніви щодо правомірності дій головуючої сьогодні на засіданні віце-спікера Сироїд. Крім того, він додав, що невідомо було, де вранці перебував голова парламенту Парубій.

"Головуюча на засіданні Сироїд закрила пленарне засідання, не маючи на це законних підстав. Тобто, сьогодні в її діях можуть міститися елементи зловживання службовим становищем і посягання на конституційні права народних депутатів України", - сказав Папієв.

У зв’язку з цим він запропонував письмово від імені комітету попросити Сироїд надати письмове пояснення своїх дій.

Крім того, він запропонував письмово звернутися до Парубія, а також до виконуючого обов'язки керівника апарату ВР.

"На підставі яких документів сьогодні з'явилися "зелені чоловічки", як вони пройшли у зал? Навіщо нам тоді норми Регламенту, навіщо тоді охорона Верховної Ради України і багато інших речей?", - сказав Папієв.

Після обговорення цього питання членами комітету перший заступник голови комітету Павло Пинзеник підтримав ініціативу письмово звернутися до Сироїд щодо підстав і мотивів закриття нею засідання ВР, а також до Апарату Верховної Ради стосовно охорони будівлі парламенту.

"Треба отримати письмові пояснення Апарату Верховної Ради щодо підстав і мотивів, причин перебування в залі пленарних засідань інших осіб, крім народних депутатів і представників Апарату", - сказав Пинзеник.

Маючи такі пояснення, додав він, можна буде робити висновки та затверджувати рекомендації.

Крім того, у коментарі УНІАН щодо того, чи було порушенням заведення сторонніх осіб до сесійної зали ВР, Пинзеник зазначив, що "ситуація з приводу того, чи заведені, чи не заведені були особи, ким були заведені, яким чином, залишається нез'ясованою".

Відповідно, за його словами, комітет звертатиметься до Апарату ВР з проханням отримати такі пояснення.

"Тільки одержавши ці пояснення, ми можемо робити якісь висновки", - констатував Пинзеник.

Він також нагадав, що Регламент допускає присутність у сесійній залі ВР осіб, які не є народними депутатами чи працівниками апарату, але це здійснюється за певних умов, визначених Регламентом.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до сесійної зали парламенту депутати провели поліцейських, які розповіли про конфлікт під Слов'янськом за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка та учасників торговельної блокади Донбасу.

Перший заступник голови ВР Оксана Сироїд пояснила, що коли вела пленарне засідання і побачила, що з дверей ложі уряду до зали заходять люди у «мілітарній формі» і йдуть до трибуни, то сприйняла це як «захоплення зали парламентських засідань і парламентської трибуни».

За словами Сироїд, у зв’язку з цим вона була змушена закрити засідання парламенту.

Незважаючи на це, четверо працівників поліції з парламентської трибуни розповіли подробиці про вчорашнє намагання прорватися через блокпост колони автомобілів на чолі з Парасюком.

Своєю чергою в Управлінні Держохорони досі не пояснили, яким чином група правоохоронців у камуфляжній формі потрапила до сесійної зали Верховної Ради, яка охороняється співробітниками УДО.