Тимошенко обурюється, що хтось «має нахабство» її критикувати

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необгрунтованою критику на адресу уряду щодо газових домовленостей з Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

“Це дуже унікальні умови для України (поставок газу). І мене дивує, що люди, які дуже добре розуміють досягнуті домовленості, сьогодні ще мають нахабство заявляти про те, що десь порушені інтереси України”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр нагадала, що в результаті домовленостей НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» вийшли на прямі контакти, відмовившись від компанії-посередника «РосУкрЕнерго», яка напередодні Нового року зірвала переговори з Росією про поставки і транзит газу в 2009 році.

Крім того, глава уряду підкреслила, що середньорічна ціна на російський газ для України є найнижчою порівняно з іншими європейськими країнами, за винятком Білорусі. «Навіть для Молдови ціна на газ вища, а, як відомо, Молдова спільно з Росією управляє газотранспортною системою Молдови», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

“Єврокомісар з питань енергетики (Андріс ПІБАЛГС - УНІАН) високо оцінив прозорі умови контракту і економічні умови, досягнуті Україною. І я пишаюся тим, що Україна вийшла з кризи гідно, вийшла переможцем, вийшла з прекрасними умовами, які в період світової фінансової і економічної кризи дають надію нашим підприємствам зберігати свою конкурентоспроможність», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також вважає, що заява А.ПІБАЛГСА про відсутність фактів несанкціонованого відбору Україною російського газу означає, що «Україна відновила своє чесне ім`я транзитера російського газу до Європи».

“Мені б хотілося, щоб Україна могла пишатися своїми досягненнями, відновленням свого чесного імені, а не паплюжити один одного в Україні, як це завжди буває на найбільш неприємному рівні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки.

Після церемонії підписання газових контрактів прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН заявив, що Україна в 2009 році одержала знижку на газ у розмірі 20% із збереженням ставки транзиту на рівні минулого року.

20 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО назвав програшем газові домовленості з Росією.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що ціна на газ для України буде такою, як заявив «Газпром», - 360 доларів за тисячу кубометрів.

Президент висловив здивування з приводу такої ціни, сказавши, що сьогодні відповідну ціну не можна знайти в Європі. Зокрема він нагадав, що ціна на газ для Німеччини становить 280 доларів.

Більш того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що базовою на перший квартал цього року бралася ціна 450 доларів, і від цієї цифри відраховувалася знижка 20%.

Також він піддав критиці те, що відповідно до домовленостей ціна на транзит газу територією України не росте пропорційно до ціни на газ. На його думку, Україна, не підвищивши пропорційно ціну на транзит, втратила ті 20%, які виграла в ціні на газ.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що якщо вірити заявам уряду, що ціна на газ в середньому за рік становитиме 228 дол., то в четвертому кварталі газ має коштувати 132 дол. «Всім зрозуміло, що такої ціни не буде», - сказав Президент.