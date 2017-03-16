Рада сьогодні планує розглянути законопроекти про квоти української мови на телебаченні (наживо)

Верховна Рада сьогодні планує розглянути законопроект “Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) ЗМІ”. (№5313).

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено у порядку денному засідання парламенту.

Крім того, планується розгляд законопроекту про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, а також законопроект щодо документального оформлення травм учасникам АТО.

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Заплановано і розгляд у ВР ряду законопроектів, які стосуються питань житлово-комунального господарства та будівництва, а також питань транспорту.

Як повідомлялося, законопроект №5313 передбачає встановлення норми щодо ведення мовлення на телебаченні державною мовою.

Зокрема, законопроектом пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менш як 75% протягом доби; для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50%.

Окремо законопроектом пропонується встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме: не менше 75% від загальної тривалості всіх передач новин.