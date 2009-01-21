Ющенко хоче на засіданні РНБО побачити фінплан Нафтогазу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що до засідання Ради національної безпеки і оборони уряд має затвердити збалансований фінансовий план «Нафтогазу України» та представити його членам РНБО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у своєму листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент наголосив: саме через значне розбалансування фінансових потоків «Нафтогазу України», яке несе ризик національній безпеці нашої держави, він ініціював розгляд цього питання на засіданні РНБО.

Глава держави нагадав, що підписані контракти на постачання природного газу з території Російської Федерації вимагають додаткових витрат на його закупівлю у сумі більш як 25 млрд. грн.

Окрім того, «Нафтогаз України» повинен виконати фінансові зобов`язання перед кредиторами майже на 26 млрд. грн. без урахування позик, які були надані українськими банками та які будуть вимагати пролонгації.

«Отже, виникає серйозна небезпека розбалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України». Очевидно, що цей ризик вимагає серйозних змін бюджетної та урядової політики. Необхідно прийняти цілу низку рішень, зокрема, щодо перегляду нормативів витрачання природного газу, створення резервних запасів мазуту, стимулювання економії газу, припинення виробництва електроенергії з його використанням і переходу на використання вугілля власного виробітку, альтернативних джерел енергії тощо», – зазначає Президент.

Саме через те, що значне розбалансування фінансових потоків «Нафтогазу України» несе ризик національній безпеці України, Президент власне й ініціював розгляд цього питання на засіданні Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня відбудеться закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься питання газової кризи.