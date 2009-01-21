Тимошенко: РНБО треба було проводити, коли була криза

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Рада національної безпеки та оборони України не може скасувати газові домовленості України та Росії.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила в прямому ефірі телеканалу «1+1».

«Категорично ні. Раду національної безпеки та оборони потрібно було проводити тоді, коли криза була, а краще її не створювати тим, хто проводить Раду нацбезпеки. А коли кризу завершено і сьогодні усі прем’єр-міністри ключових країн Європи подякували уряду і Україні за те, що ми успішно завершили всі ці проблеми і уклали успішні угоди, після цього Раду нацбезпеки збирати не треба», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, на зауваження про те, що розвідка Чехії не виключає можливого повторення ситуації з транзитом газу, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Я не знаю, що каже розвідка Чехії. Я читаю матеріали тільки розвідки України».

Як повідомляв УНІАН, 23 січня відбудеться закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядатиметься питання газової кризи.