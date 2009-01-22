Ющенко вклонився Шевченку і Грушевському

10:18, 22 січня 2009
Політика
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Президент поклав квіти до пам`ятників

Президент України Віктор ЮЩЕНКО p нагоди Дня Соборності поклав квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському в Києві.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У церемонії також взяли участь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, урядовці, народні депутати, культурні та громадські діячі.

 

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