Чубаров про окупацію Криму: Україна багато в чому не впоралася

У той же час у внутрішній сфері не все так гладко, як хотілося б. Про це розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає 24 канал.

"Зокрема, наприклад, європейський парламент прийняв чітку заяву в бік Росії з вимогами повернення Криму в Україну, припинення репресій і т. д. (Європейський парламент 16 березня прийняв резолюцію щодо українських ув'язнених у Росії і ситуації в Криму, — УНІАН.), — зазначив він.

Читайте також"Кримська весна": у Росії озвучили "причини" окупації півострова

За словами Чубарова, можемо говорити, що у внутрішній політиці ми багато в чому не впоралися. У нас немає повної мобілізації всіх сфер життєдіяльності суспільства, спрямованої на повернення окупованого Криму і територій Донецької та Луганської областей. Багато чого можна було зробити раніше, каже голова Меджлісу, щоб українці в Криму не втрачали надії.

"Якщо ви не можете безпосередньо допомогти людині, то хоча б повинні чесно з нею спілкуватися і намагатися вирішити ті потреби, які не вимагають, скажімо, багато витрат. Йдеться про спілкування з материковою Україною, переміщенні з окупованих територій на материк", — наголосив Чубаров.