В СБУ є дані, що у Криму перебувають політики з Європи - Тандіт

Служба безпеки України почала перевірку інформації про візит українських депутатів у окупований Росією Крим. Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт у коментарі телеканалу "112 Україна".

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"Можу лише запевнити, що ми дійсно будемо діяти в рамках закону, ми перевіряємо інформацію щодо громадян України. Можу підтвердити те, що ряд самопризначених посадових осіб з Донецька і Луганська дійсно в'їхали в наш анексований Крим, очевидно, що їх, у тому числі, і мають на увазі російські політики. Можу підтвердити інформацію, що, за нашими даними, на території нашого анексованого Криму перебувають політики з країн зарубіжжя і Європи, в тому числі", - заявив Тандіт.

Радник голови СБУ відмовився уточнювати про те, як буде проводиться перевірка інформації про депутатів. Також Тандіт пообіцяв офіційно повідомити про результати, коли вони будуть відомі.

"Про рішення ми повідомимо, це буде офіційне рішення СБУ, ми будемо діяти в рамках закону реагувати на цю інформацію також, як і міністерство закордонних справ", - заявив Тандіт.

Як повідомляв УНІАН, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов доручив Службі безпеки України проаналізувати інформацію щодо перебування у Криму політиків з європейських та інших країн для запровадження проти них санкцій.

«СБУ має підготувати і подати на розгляд РНБО України перелік офіційних осіб з Європарламенту, а також політиків з країн Європейського Союзу, СНД і Латинської Америки, які, за повідомленнями російських ЗМІ, прибули з триденним візитом до анексованого Криму», - сказав Турчинов.