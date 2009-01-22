Суддя-колядник Зварич отримав вітальну листівку від Ющенка

25 грудня 2008 року, через 23 дні після того, як працівники СБУ і Генпрокуратури звинуватили голову Львівського апеляційного адмінсуду Ігоря Зварича у хабарництві, із секретаріату президента на службову адресу Зварича надіслали гарну вітальну листівку.

Листівка була надіслана з нагоди Нового року, пише в четвер львівська газета "Високий замок",якій про це розповіли очевидці отримання листівки.

"Шановний Ігоре Степановичу, – йдеться у посланні. – Щиро вітаю з Новим 2009 роком та Різдвом Христовим! Нехай прийдешній рік буде багатий на щастя, радість і добро, нехай усюди панує любов, злагода та милосердя. Бажаю Вам і Вашим близьким міцного здоров’я, благополуччя, успіхів у житті, нових звершень задля процвітання рідної України. З повагою – Президент України Віктор Ющенко".

Як розповіли очевидці, коли у канцелярії Львівського апеляційного адміністративного суду отримали конверт із цією листівкою, то "ледь не втратили дар мови".

Газета зазначає, що президент, який різко висловлювався про суддю-хабарника і навіть відзначив орденами тих, хто його взяв "на гачок", не міг послати Зваричу святкові вітання, тож вочевидь, "ініціативу проявили" працівники його секретаріату, тоді як після виникнення гучного скандалу мали негайно викреслити його прізвище зі списку людей, яких удостоює своєю увагою президент.

На переконання видання, президента "підставили" люди з його близького оточення.

Як відомо, 2 грудня минулого року у кабінеті й помешканні голови Львівського апеляційного адмінсуду Зварича та семи його колег працівники СБУ і ГПУ вилучили понад мільйон доларів США та понад 2 мільйони гривень. Знайшли також записи з розцінками хабарів за позитивне вирішення справ.

ГПУ порушила проти Зварича кримінальну справу за отримання хабара в особливо великих розмірах, зокрема - 100 тисяч доларів.

7 грудня у Зварича було взято підписку про невиїзд. Як заявив Зварич 9 грудня, знайдені гроші він позичив у знайомого адвоката на будівництво приватного будинку, а іншу частину колеги-судді зібрали на ремонт приміщення суду, а в кабінеті вони опинились через традицію "посівати" нове приміщення.

12 грудня президент звернувся до Вищої ради юстиції та Ради суддів з проханням невідкладно дати оцінку та вжити заходів щодо судді Зварича. Того ж дня Рада суддів звільнила Зварича з посади голови Львівського апеляційного адмінсуду. Того ж таки дня Зварич зник із лікарні, після чого його було оголошено у розшук.

18 грудня Верховна Рада дала згоду на затримання та арешт Зварича.

Водночас, екс-суддя, перебуваючи у розшуку, подав два позови до Львівського окружного адмінсуду: з проханням скасувати постанову ВР про його звільнення, і з вимогою скасувати постанову Печерського суду Києва про дозвіл на його затримання й арешт. Позовні заяви датовані 22 грудням 2008 року, надійшли до суду поштою, зареєстровані 16 січня 2009 року.

Українська правда