Дострокові вибори до ВР поставили б на паузу всі реформи щонайменше на рік – Порошенко

Президент України Петро Порошенко вважає, що дострокові парламентські вибори поставили б на паузу реформи в Україні щонайменше на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час засідання Ради регіонального розвитку сьогодні в Києві.

«До політичних ризиків, що ставлять під загрозу економічне зростання, безумовно, відносяться і дострокові вибори. Я щиро поважаю вибори, в тому числі й дочасні, поважаю їх як елемент демократії, ключову технологію народовладдя», - заявив він.

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Водночас, за словами Порошенка, він регулярно вивчає питання громадської думки і не бачить жодної перспективи, щоб внаслідок позачергового голосування був обраний парламент з більшим реформаторським потенціалом, ніж той, який зараз працює.

«Передвиборна кампанія поставила б на паузу всі реформи мінімум на рік, а далі склад нової Ради виявився б настільки пістрявим і роздрібненим, що годі було б сподіватися на створення бодай якої коаліції. Ось чому я категорично проти перевиборів», - додав президент.