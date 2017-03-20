Савченко не підтвердила участь у стрільбах із бойовиками

Народний депутат України Надія Савченко в розмовах зі Службою безпеки України не підтвердила інформацію про свою участь у спільних із бойовиками угруповання «ДНР» стрільбах на окупованій території Донбасу, уточнив телеканал «112 Україна», який раніше подав повідомлення протилежного змісту.

Як мовиться у спростуванні на сайті телеканалу, цитату голови СБУ Василя Грицака було подано некоректно, і насправді він повідомив, що Надія Савченко не підтвердила оприлюднених у засобах інформації фактів про її участь у таких стрільбах.

Надія Савченко відвідала окуповані частини Донбасу наприкінці люто, за її власними словами, нелегальними шляхами, якими курсує «контрабанда». У зв’язку з цим, а також повідомленнями про ймовірні заклики Савченко на адресу українських військ до непокори владі, СБУ веде перевірку.