"Брехня, брехня повна": Савченко заперечує, що в Донецьку була на стрільбах з сепаратистами

Про це вона заявила під час брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Також Савченко заперечила, що нібито вона там сказала, що краще б Україною керував Путін (як про це було повідомлено у одному з періодичних видань).

Читайте такожСеред полонених, знайдених Савченко у бойовиків, двоє сепаратистів – координатор центру обміну заручниками

"Брехня, брехня повна. І більше на це відповідати не буду", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого бойовики заявили, що Савченко приїхала на територію, підконтрольну "ДНР", щоб відвідати українських військовополонених.

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука вважає, що поїздки позафракційного народного депутата Надії Савченко в ОРДЛО шкодять інтересам України, з цими поїздками мають розібратися контррозвідка та прокуратура.

Також Тука вважає, що Росія використовує вчинки Савченко на свою користь.