Мартиненко - про спроби схрестити Майдан і дерибан

Лідер фракції «Наша Україна - Народна самооборона» Микола МАРТИНЕНКО готовий спілкуватися тільки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, а не «з його клерками».

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Дело» (№4 (757) від 23 січня 2009 року).

Відповідаючи на запитання про те, скільки зараз депутатів фракції НУ-НС орієнтуються на Президента, М.МАРТИНЕНКО підкреслив, що «фракція дивитиметься на всі боки». «І якщо у нас із Президентом відбудеться не монолог, а діалог, упевнений, що наша співпраця буде ефективною для обох сторін», - сказав він, додавши, що «ми готові до такої розмови».

Говорячи про свої відносини з В.ЮЩЕНКОМ, лідер фракції НУ-НС сказав, що «якщо Президент не сприяв у тому, щоб МАРТИНЕНКО зайняв посаду лідера НУ-НС, це зовсім не означає, що він проти фракції». «У будь-якому випадку, я так до цього ставлюся», - зазначив він. За його словами, з В.ЮЩЕНКОМ «зустрічі ще не було». При цьому додав, що він як лідер фракції НУ-НС не збирається «спілкуватися з чиновниками із Секретаріату». «Вони не мають ніякого відношення до фракції. Спілкування можливе тільки з Президентом, а не з його клерками», - підкреслив М.МАРТИНЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС, говорячи про єдність фракції, звернув увагу, що на останніх голосуваннях із важливих питань голосували 50-60 народних депутатів (у складі НУ-НС - 72 депутати - УНІАН). М.МАРТИНЕНКО впевнений, що «найближчим часом єдину позицію в НУ-НС займатиме набагато більше депутатів, ніж кількість тих, які підписалися за створення коаліції». «Звичайно, цей показник не досягне 100%, але, думаю, істотні зрушення все-таки відбудуться», - додав він.

Відповідаючи на запитання про шанси на злиття «Нашої України» і «Єдиного Центру», М.МАРТИНЕНКО не виключив, що це питання знову буде поставлено й у січні, й у лютому. «Але не думаю, що злиття відбудеться», - сказав він. За його словами, в партії «Єдиний Центр” «наодинці шансів немає ніяких». «У «генних інженерів» від політики, здається, вже немає ані найменших можливостей схрестити Майдан і дерибан», - додав він.