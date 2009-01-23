У Ющенка визнали: лишається тільки одне - виконати газовий контракт з РФ

Секретаріат Президента України сподівається, що засідання Ради національної безпеки і оборони України з газових питань відбудеться наступної п`ятниці, 30 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК сьогодні на брифінгу в Києві.

“Для України, для українських споживачів нам доведеться або різко піднімати ціни, в першу чергу, йдеться про населення і підприємства теплоенергетики, або компенсувати «Нафтогазу» різницю в цінах за рахунок бюджету. А в бюджеті такого немає. Саме тому, розуміючи складну ситуацію, Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає, щоб на найближчому засіданні РНБО, а я сподіваюся, що воно відбудеться наступної п`ятниці, уряд доповів, яким чином, узявши на себе відповідальність за підписання таких контрактів, він організував би енергетичний базовий баланс нашої країни, і які будуть цінові параметри в 2009 році, і як (уряд) збалансує фінплан «Нафтогазу» і бюджет”, - сказав він.

При цьому О.ШЛАПАК зазначив, що «угода (з РФ по газу – УНІАН) підписана і діє, і нам необхідно буде її виконувати».

Як повідомляв УНІАН, на 23 січня було заплановане закрите засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому планувалося розглянути питання газової кризи.

У четвер, 22 січня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не бачить доцільності в тому, щоб проводити 23 січня засідання РНБО для розгляду газового питання.

Крім того, увечері 22 січня поінформоване джерело повідомило УНІАН, що 23 січня засідання Ради нацбезпеки з газової тематики не відбудеться. За словами співрозмовника, причиною відміни є те, що на той момент не були готові до розгляду матеріали, які мали розглядатися на завтрашньому засіданні.