В окупованому Криму російські військові провели «масове десантування особового складу і бойової техніки». Про це УНІАН повідомили в Міноборони РФ.

«У ході командно-штабного навчання повітряно-десантних військ (ПДВ) у Криму проведено десантування парашутним способом з військово-транспортних літаків батальйонної тактичної групи Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської) з озброєнням і військовою технікою», - йдеться в повідомленні.

Командувач ПДВ генерал-полковник Андрій Сердюков заявив, що в ході практичного розіграшу бойових дій з 9 літаків Іл-76, який стартував сьогодні на полігоні Опук, на майданчик приземлення було десантовано загалом близько 350 десантників, 9 бойових машин десанту БМД-2КУ і кілька контейнерів з запасами матеріальних засобів.

Він повідомив, що відповідно до плану навчання, в подальшому буде відпрацьовано висадку морського десанту на необладнане узбережжя і висадку з вертольотів тактичного десанту в глибину території півострова, які виконуватимуться послідовно одне за одним.

Читайте такожЕксперт назвав причини посилення військового й морського угруповання російських військ в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, 20 березня на полігоні Опук в окупованому Криму Росія почала масштабне командно-штабне навчання Повітряно-десантних військ з бойовою стрільбою.

Всього в навчанні на полігоні Опук беруть участь понад 2,5 тис. російських десантників, задіяно близько 600 одиниць бойової техніки.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.