Нардепи ледь не почубилися через російськомовний виступ "опоблоківця"

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що ближчим часом законодавчо буде закріплено норму щодо виступів народних депутатів у парламенті виключно українською мовою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, реагуючи на виступ російською мовою співголови фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула.

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Зокрема, Вілкул, вийшовши до трибуни ВР, розпочав свій виступ російською мовою. Це викликало обурення у сесійній залі. До нього підійшли депутати від "Народного фронту" Михайло Бондар та Юрій Тимошенко і намагалися завадити виступу. Також до трибуни підійшли кілька депутатів від "Опозиційного блоку".

Перший віце-сікер парламенту Ірина Геращенко закликала депутатів виступати українською мовою. Проте Вілкул продовжив свій виступ російською.

Після його виступу Парубій нагадав, що раніше вніс до ВР законопроект про використання виключно державної мови під час засідань у парламенті.

"З того приводу, я бачу, продовжуються дискусії. І тому я зараз даю доручення Регламентному комітету вже в середу розглянути цей законопроект, щоб ми змогли його винести чимшвидше на порядок денний сесії і законодавчо закріпити той факт, що на засіданнях Верховної Ради України можуть виступати лишень державною мовою", - наголосив голова ВР.

Він висловив сподівання на підтримку цієї ініціативи усіма фракціями. "І ми зможемо у найближчі дні законодавчо врегулювати цю ситуацію", - зазначив спікер.

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Як повідомляв УНІАН, 8 лютого Парубій зареєстрував законопроект, яким пропонується визначити, що засідання Верховної Ради, її комітетів і комісій ведуться виключно державною мовою (№6059).

Відповідний законопроект спікер зареєстрував після того, як того дня на ранковому засіданні депутати від "Опоблоку" на заклик Парубія виступати державною мовою заявили, що «мають право виступати тією мовою, якою володіють».

На це Парубій тоді зауважив, що при всій повазі до всіх національних меншин, не можна уявити, щоб у парламенті будь-якої європейської держави виступали іншою, аніж державною, мовою.