Тимошенко прибере з Кабміну усіх «засланих козачків»

Найближчим часом в уряді відбудуться значні кадрові зміни.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

На думку глави уряду, ці зміни будуть затверджені Верховною Радою на початку найближчої сесії.

«Я хочу серйозно підвищити ККД уряду і його професійний рівень. Ми обов’язково приберемо цих «засланих козачків» зі складу Кабінету міністрів. Серйозні кадрові зміни в уряді будуть обов`язково, і я думаю, що на самому початку наступної сесії парламенту ми їх проведемо через зал», - сказала вона.

При цьому прем’єр-міністр відмовилася назвати конкретні прізвища урядовців, які вона має намір замінити. «Сьогодні консультації тривають, і знайдено ще не всі рішення кадрових питань. Мені б хотілося, щоб Кабінет міністрів став значно сильнішим і не працював за завданням із Банкової на руйнацію країни за принципом «чим гірше, тим краще», — підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

В той же час вона категорично спростувала припущення про те, що «засланими козачками» є всі члени Кабміну, призначені за квотою чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА.

«Звісно ж, є люди, котрі, попри те, що потрапили в уряд за квотою Президента, професійно й чесно працюють на країну», — підкреслила вона.