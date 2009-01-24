Тимошенко хоче позмагатися з Фірташем за телеканал "Інтер"

Телеканал «Інтер» має перейти до іноземного інвестора, щоб позбутися корупційного впливу одного із засновників компанії «РосУкрЕнерго» бізнесмена Дмитра ФІРТАША .

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО висловила сьогодні журналістам в Києві.

«Я надзвичайно зацікавлена, щоб в країні була свобода слова. І тому я вважаю, що потрібно знайти нормального інвестора для каналу «Інтер». Зрозуміло, що партія «Батьківщина» не може бути покупцем, тому що ми не маємо таких грошей. Але треба знайти нормального іноземного інвестора, який би придбав телеканал «Інтер» і позбавив його корупційного впливу пана ФІРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме на цю тему вона проводила переговори з одним із власників телеканалу Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ.

«Власне про це і велися переговори. Такі іноземні інвестори, я думаю, є, щоб «Інтер» вийшов з-під цього корупційного іга», - повідомила прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, 23 січня у ефірі програми "Свобода на Інтері" голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО особисто домовлялася з ним про продаж каналу "Інтер".

"Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО вела зі мною переговори про купівлю-продаж “Інтеру”. Якщо вона вела ці переговори зі мною не як зі власником каналу, то мені цікаво - як з ким?" – сказав В.ХОРОШКОВСЬКИЙ.

Водночас 23 січня під час ефіру на телеканалі "Україна" Ю.ТИМОШЕНКО вкотре заявила, що Д.ФІРТАШ є власником "Інтеру".