НАБУ проводить обшуки у екс-нардепа Мартиненка - ЗМІ

НАБУ проводить обшуки в будинку екс-депутата Миколи Мартиненка. Про це повідомляє УП з посиланням на джерела.

Зазначається, що за повідомленням джерела, обшуки ведуться у будинку Мартиненка в Глібовці.

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У той же час, інший співрозмовник заявив, що обшуки тривають по одному з проваджень, пов'язаних із Мартиненком.

При цьому у самому НАБУ не підтверджують і не спростовують інформацію про обшуки. Видання також пише, що на телефонні дзвінки Мартиненко наразі не відповідає.

Нагадаємо, 16 січня Солом'янський районний суд Києва оприлюднив текст рішення, яким зобов'язав НАБУ упродовж 10 днів закрити так звану "справу Мартиненка". Суд не має права сам закривати будь-яку справу, але зобов'язав зробити це НАБУ в єдино можливій формі, яку визначає кримінально-процесуальне законодавство.