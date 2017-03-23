У МЗС РФ зізналися, що за смертю Вороненкова стоїть "режим-вбивця"

У МЗС РФ вважають, що за смертю екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова стоїть «режим-вбивця», який зробить все, щоб «ніхто ніколи не дізнався правди про те, що сьогодні сталося в Києві».

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це офіційний речник МЗС Росії Марія Захарова сказала на брифінгу в Москві.

«Шоковані повідомленнями про зухвале вбивство сьогодні, 23 березня, в центрі Києва колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова», - сказала Захарова.

За її словами, «після того, як президент України заявив про те, що вбивство - це терористичний акт Москви, в Росії немає сумнівів у тому, що розслідування цього злочину не може бути неупередженим і об'єктивним».

«Режим-вбивця, як його вже називають, мабуть, і цього разу зробить все, щоб ніхто ніколи не дізнався правди про те, що сьогодні сталося в Києві», - сказала Захарова.

Вона також зауважила, що «наявні на даний момент дані дозволяють припустити, що йдеться про підготовлене замовне вбивстві, яке має всі ознаки показової акції».

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«У Москві розраховують, що правоохоронні органи України все-таки зможуть оперативно розкрити цей злочин, визначити без політизації, на основі об'єктивних даних, його справжніх замовників і, звичайно, виконавців», - зазначила Захарова.

При цьому вона висловила співчуття рідним і близьким Вороненкова.

Як повідомляв УНІАН, Вороненков був убитий сьогодні, 23 березня, в центрі Києва. В результаті стрілянини також було поранено його охоронця і нападника, який пізніше помер від наскрізного поранення в голову.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії, яку екс-депутат Держдуми РФ був змушений залишити з політичних міркувань. "Явний почерк російських спецслужб, який раніше не раз проявлявся в різних європейських столицях", - сказав президент.

Вороненков був одним з головних свідків російської агресії проти України і, зокрема, ролі Януковича щодо введення в Україну російських військ.