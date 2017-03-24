Колишній генпрокурор Шокін перебуває в критичному стані - ЗМІ
00:08, 24 березня 2017Політика
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Причини критичного стану Шокіна поки не повідомляються.
Шокін знаходиться при смерті / Фото УНІАН
Екс-генпрокурор України Віктор Шокін перебуває в дуже важкому стані і може не дожити до ранку.
Про це повідомляють "Вести" з посиланням на своє джерело в лікарні "Феофанія".
Причини такого стану Шокіна поки не повідомляються.
Відомо, що в 2015 році в Шокіна діагностували онкологічне захворювання, йому провели важку операцію за кордоном.
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Шокін обіймав посаду генерального прокурора України з 10 лютого 2015 року. У квітні 2016 року він вийшов на пенсію.
Зараз Віктору Шокіну 64 роки.
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