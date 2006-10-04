Безсмертний: перш, ніж говорити про співпрацю з БЮТ, треба визначити умови

Лідер фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що “Наша Україна” буде конструктивною в опозиції. “Перебуваючи в опозиції, ми будемо конструктивними, - запевнив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ в ефірі телеканалу “1+1”, повідомили УНІАН у прес-службі “Нашої України”.

Відповідаючи на запитання про об’єднання в опозиції з БЮТ, він зазначив, що “перш, ніж говорити про співпрацю з БЮТ, потрібно визначити умови цієї співпраці”.

Пояснюючи причини переходу “Нашої України” в опозицію, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що “для “Нашої України” курс на єднання України, на виконання Універсалу національної єдності є альфою і омегою її діяльності. З боку ж інших учасників переговорного процесу – Партії регіонів, соціалістів та комуністів - не було зроблено жодного кроку по виконанню Універсалу. Ми говорили на виборах, що Україна у нас одна. Дії ж урядовців, які ми спостерігаємо сьогодні, ділять Україну”.

“Тому політичні партії, які входять до Блоку “Наша Україна” і наша парламентська фракція прийняли рішення – або повний текс Універсалу в коаліційній угоді з гарантіями його виконання, або - опозиція . На сьогоднішній зустрічі я поінформував лідерів ПР, СПУ та КПУ про такі вимоги своїх колег, - сказав лідер “Нашої України”.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також запевнив, що “безумовно, ми будемо відкликати своїх міністрів. Ми про це говорили на політраді – або міністри вийдуть зі складу уряду, або покинуть партію. Більше того – ми звернемося до Президента, щоб були відкликані і ті міністри, які є членами партій, що входять до Блоку “Наша Україна”.

Також, говорячи про ситуацію з призначенням секретаря РНБО, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначив, що “знаючи роботу Володимира Павловича ГОРБУЛІНА, потрібно менше на цю тему говорити. Дайте можливість людині працювати. Чим більше на цю тему говорять, тим менше працює секретаріат Ради нацбезпеки. Це справа Президента. Прийде час, і він визначиться”.