"Тиждень-інший погоди не змінює": в АП заявили, що дати введення "безвізу" з ЄС можуть зрушитися

Дати введення безвізового режиму для України можуть зрушитися, така небезпека існує. Про це в інтерв'ю "Сегодня" заявив заступник голови Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв.

"Але оскільки цього рішення ми чекали майже рік, думаю, тиждень-інший погоди не змінює. Але ми на правильному шляху, на завершальній стадії і вже країни-партнери, в тому числі колишні скептики, відповідають: "Безвіз буде". Ми щиро розраховуємо, що вже 5 квітня це питання буде обговорено, а 6 квітня – буде проголосовано відповідне рішення в Європейському парламенті. Після цього своє слово повинна сказати Рада міністрів ЄС, тобто держави-члени", - зазначив він.

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За словами Єлісєєва, якщо не станеться форс-мажорів, влітку громадяни України отримають право на безвізовий режим поїздок у країни Шенгенської зони.

Він також прокоментував повідомлення про те, що Франція блокує розгляд "безвізу" для України.

"Ще раз наголошую, на сьогодні сформувався консенсус серед усіх країн - членів ЄС, в тому числі й Франції, щодо важливості надання Україні безвізового режиму", - запевняє заступник глави Адміністрації президента України.

Раніше заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявляв, що українці отримають право на поїздки в країни ЄС без віз до середини літа.