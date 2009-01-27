Регіонали розмірковують, чи законні гроші з підписом Стельмаха

Депутат від Партії регіонів Микола Азаров називає рішення Верховної Ради про відставку глави Нацбанку Володимира Стельмаха абсурдним.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Зараз вважають, що підпис людини, яка поставив його на всіх абсолютно грошових купюрах держави, незаконний. Як тоді бути з грошовими зобов`язаннями держави?", - сказав Азаров.

Відповідаючи на запитання ведучого, чи законні гроші з підписом Стельмаха, він сказав: "Вони, зрозуміло, законні, тому що сьогоднішнє рішення парламенту абсурдне".

"Тому ми за це рішення не могли голосувати. Ми не розділяємо і не вважаємо позитивною політику Нацбанку, але ми говоримо, що за сьогоднішню ситуацію відповідає не стільки Нацбанк, а відповідає, насамперед, президент, уряд і Нацбанк", - зазначив Азаров.

"Тому ми не хочемо, щоб з Нацбанку робили крайнього, а тим більше робили це таким незаконним способом", - заявив депутат.

Крім того, Азаров назвав відставку глави Нацбанку "дестабілізуючим сигналом".

"У грудні 2004 року, коли була девальвація гривні...Сергій Тігіпко подав заяву про звільнення його від обов`язків глави Нацбанку. Це тоді був серйозний дестабілізуючий сигнал", - нагадав депутат.

Українська правда