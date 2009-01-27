Путін зрадів «зміцненню» суверенітету України ціною на газ

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що нинішні умови є ідеальними для України для переходу на європейську формулу ціни на газ. Про це він сказав в інтерв`ю ІА «Блумберг», повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ.

В.ПУТІН зазначив, що у переході на ринкові відносини зацікавлена Росія, партнери в Європі, але в першу чергу зацікавлена і сама Україна.

“Це зміцнює її суверенітет. Не можна зміцнювати суверенітет і залежати від іноземних держав у такій найважливішій сфері, як енергетика, треба переходити на ринкові форми відносин, це давно пора було зробити”, - відзначив він.

Окрім цього В.ПУТІН вважає, що в нинішніх умовах зниження світових цін на енергоносії - на нафту, а потім і на газ, - цей момент є ідеальним для України для переходу на європейську формулу ціни.

“Краще, можливо, і не буде, тому що наприкінці цього року, відповідно, ціни на газ розраховуватимуться, виходячи з сьогоднішніх цін на нафту, і, значить, вона буде достатньо низкою. І я думаю, що ми повинні були пройти цей період для того, щоб вирівняти ситуацію на енергетичному, в даному випадку газовому, ринку і створити стабільні умови на майбутнє», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, країни Євросоюзу з 7 по 20 січня 2009 року не одержували російський газ, оскільки РФ припинила його транзит через Україну. Росія в газовій кризі звинувачувала Україну, заявляючи що вона краде газ. Україна спростовувала всі звинувачення.

19 січня НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром" підписали договори про поставки і транзит газу на 2009-2019 роки. Зокрема, Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.