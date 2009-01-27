Екіпаж «Фаїни» пірати годують тільки раз на день – родичі моряків

Українські моряки на захопленому піратами судні «Фаїна» харчуються тільки рисом і макаронами, та й то лише раз на день. Про це в ефірі програми «Шустер live» на телеканалі «Україна» заявив Віктор Шаповалов – батько боцмана Дениса Шаповалова з посиланням на дані, отримані від свого сина під час телефонної розмови. «М`яса вони давно не бачили. Перебої з постачанням прісної води і палива, що особливо страшно, тому що, як ви всі знаєте, в рев-камері лежить тіло капітана», - додав пан Шаповалов.

На даний момент психологічна обстановка на судні «уляглася», екіпаж тримається згуртовано. Цю інформацію Шаповалов отримав від виконуючого обов`язки капітана Нікольського.

«Мабуть, до цього були якісь нюанси, - пояснив батько боцмана. - Але ви всі повинні зрозуміти це, тому що 17 людей у 12-метровій каюті. Ніякої гігієни, тому що в системі морська вода. Це зрозуміло – що якісь тертя, напевно, були. Але зараз вони все-таки якось знайшли точки контакту. Відносно здоров`я він сказав, що, звичайно, таких, особливих, випадків, про які писали засоби масової інформації, немає, але, звичайно, є шкірні захворювання і є шлункові захворювання, з якими вони поки що справляються своїми силами...»