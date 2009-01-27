Хорошковський: Тимошенко радила, кого звільнити з журналістів «Інтера»

Валерій Хорошковський, головний митник країни стверджує, що прем`єр-міністр Юлія Тимошенко неодноразово заводила з ним розмову про купівлю у нього телеканалу «Інтер».

«Ці переговори були неодноразовими, - заявив Хорошковський в інтерв`ю Українській правді. - Вони почалися буквально з перших днів, як ми почали працювати: вона – як прем`єр-міністр, і я – як керівник митної служби».

Хорошковський стверджує, що Тимошенко збиралася купити телеканал для себе – не на своє ім`я, але так, щоб мати можливість контролювати канал і втручатися в його інформаційну політику.

«Знаєте, у Юлії Володимирівни специфічне сприйняття свободи слова, - заявив Хорошковський. - Вона вважає, що свобода слова має бути розвинена рівно настільки і доти, доки вона підтримує її особисто. Спершу між нами була просто величезна кількість тертя про те, що показує канал Інтер, як він це показує...»

До цього Хорошковський додав, що періодично отримував від прем`єра «рекомендації, кого звільнити з журналістів».